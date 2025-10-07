Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Dienstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,07 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 29,07 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 763.391 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2024 bei 26,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 9,60 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

