Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag höher

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,16 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.827.559 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,15 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,19 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 11,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

