Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 29,17 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,22 EUR. Bei 29,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.970 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 23,11 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2024 Kursverluste bis auf 26,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,91 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

