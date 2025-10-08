Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittag positiv

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 29,27 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 779.321 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 23,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 26,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,40 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,67 Mrd. EUR – ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

