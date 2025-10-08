DAX24.526 +0,6%Est505.629 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,07 +0,5%Gold4.034 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BMW 519000 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
So entwickelt sich Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittag positiv

08.10.25 12:08 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,15 EUR 0,05 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 29,27 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 779.321 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 23,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 26,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,40 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,67 Mrd. EUR – ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie steigt: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Telekom-Aktie steigt: Moody's stuft Rating hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen