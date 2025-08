Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 31,51 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 31,51 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 31,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,00 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.581.911 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 23,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,73 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,76 Mrd. EUR – ein Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

