Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 33,35 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,35 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 33,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,38 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 2.660.892 Aktien.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 7,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 60,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

