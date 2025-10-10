Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,77 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 29,77 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,78 EUR. Zuletzt wechselten 158.374 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2024 Kursverluste bis auf 26,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 10,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,26 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

