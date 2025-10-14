Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 29,80 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 29,80 EUR. Bei 29,83 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 875.240 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 17,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 9,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,26 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

