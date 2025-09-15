Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 29,33 EUR ab.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 29,33 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,32 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,73 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.360.244 Aktien.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,43 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,62 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,65 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

