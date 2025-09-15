DAX23.631 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.698 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Aktienkurs im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag billiger

16.09.25 12:06 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 29,33 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,47 EUR -0,32 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 29,33 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,32 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,73 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.360.244 Aktien.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,43 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,62 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,65 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Deutsche Telekom-Aktie dennoch in Rot: Hotline-Prozesse sollen mit KI beschleunigt werden

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen