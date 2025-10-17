Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,74 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,74 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.206.698 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 20,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 7,94 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,26 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an