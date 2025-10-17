Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 29,78 EUR zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 29,78 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,61 EUR. Zuletzt wechselten 2.873.295 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Gewinne von 20,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,38 EUR am 23.10.2024. Mit Abgaben von 8,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,26 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
