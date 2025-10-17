Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Vormittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 29,69 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 29,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 29,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 287.188 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,95 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,38 EUR am 23.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 8,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,26 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

