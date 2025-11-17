DAX23.722 -0,7%Est505.648 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1602 -0,2%Öl64,39 +0,2%Gold4.081 ±0,0%
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Kursabschlägen

17.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 27,03 EUR.

Deutsche Telekom AG
27,04 EUR -0,34 EUR -1,24%
Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 27,03 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 26,99 EUR. Mit einem Wert von 27,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 939.334 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,81 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 13.11.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,50 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Deutsche Telekom-Aktie sinkt trotz Prognoseanhebung - höhere Dividende geplant

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
