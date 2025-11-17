DAX23.569 -1,3%Est505.639 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.768 -0,6%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,20 -0,1%Gold4.060 -0,5%
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Aktienentwicklung

Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Nachmittag auf rotes Terrain
17.11.25 16:08 Uhr

17.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 27,18 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,26 EUR -0,12 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 27,18 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 26,99 EUR. Bei 27,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.553.818 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,12 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 4,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,97 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 19.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
13.11.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
13.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
13.11.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
