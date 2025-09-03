DAX23.781 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
So bewegt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag schwächer

04.09.25 12:05 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 9,36 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,43 EUR -0,36 EUR -3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 9,36 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 9,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 714.753 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 9,86 EUR markierte der Titel am 03.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,40 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,162 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 518,10 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,587 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Hot Stocks heute: Gerichtsurteil stärkt US-Techtitel - Deutz: Einstieg ins Drohnen Business - Enphase hat Potential

DEUTZ-Aktie nahe Langzeithoch - Oddo sieht Rüstungszukauf positiv

Aktien von DEUTZ klettern, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
11:46DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
