DEUTZ Aktie News: DEUTZ bricht am Mittag nach oben aus

DEUTZ im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 13,9 Prozent auf 8,58 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 13,9 Prozent auf 8,58 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,58 EUR. Bei 7,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.695.784 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 8,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 57,58 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,60 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 489,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,613 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet