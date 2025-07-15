DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DEUTZ im Fokus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ bricht am Mittag nach oben aus

07.08.25 12:07 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ bricht am Mittag nach oben aus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 13,9 Prozent auf 8,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,59 EUR 1,10 EUR 14,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 13,9 Prozent auf 8,58 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,58 EUR. Bei 7,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.695.784 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 8,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 57,58 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,60 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 489,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,613 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.05.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.04.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.05.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.04.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen