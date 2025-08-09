DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 8,98 EUR.
Um 11:47 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 8,98 EUR ab. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 8,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,12 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 641.807 Stück gehandelt.
Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 3,73 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 59,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.
DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,582 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
