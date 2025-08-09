DAX24.085 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ

11.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 9,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,94 EUR -0,09 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 9,10 EUR. In der Spitze büßte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,05 EUR ein. Bei 9,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.513 DEUTZ-Aktien.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 2,42 Prozent zulegen. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 59,98 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,10 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,582 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
