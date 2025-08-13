DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Donnerstagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 9,12 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 9,12 EUR nach oben. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,14 EUR zu. Bei 9,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 326.174 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 9,32 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 2,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 EUR aus. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 11,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,615 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen