DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 8,72 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,7 Prozent auf 8,72 EUR ab. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,64 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.549 DEUTZ-Aktien.

Am 08.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 14,05 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 55,92 Prozent sinken.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,90 EUR aus.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,546 EUR im Jahr 2025 aus.

