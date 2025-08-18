DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag schwächer

DEUTZ im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,12 EUR abwärts.

Die DEUTZ-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,12 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,06 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.903 DEUTZ-Aktien.

Bei 9,32 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,07 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 EUR je DEUTZ-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,632 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

