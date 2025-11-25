DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 7,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,5 Prozent auf 7,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 7,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.116 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 9,95 EUR markierte der Titel am 08.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2024 bei 3,87 EUR. Abschläge von 49,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,163 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 493,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,521 EUR je DEUTZ-Aktie.

