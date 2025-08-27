DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 9,02 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 9,02 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 9,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 20.698 Stück.

Bei 9,32 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 3,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Mit Abgaben von 59,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,155 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,10 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,632 EUR je Aktie aus.

