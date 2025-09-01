DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt am Vormittag Tendenz
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 39,30 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,30 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 39,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,15 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.811 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. 12,65 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,22 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,25 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
