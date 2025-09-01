DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 38,57 EUR.
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 38,57 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 206.394 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 14,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Mit Abgaben von 19,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,25 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2026.
In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
