DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag gefragt

DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie
Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
15.09.25 09:29 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 38,51 EUR zu.

DHL Group (ex Deutsche Post)
38,45 EUR -0,09 EUR -0,23%
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 38,51 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.331 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 13,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,61 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,25 EUR an.

Am 05.08.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 19,83 Mrd. EUR, gegenüber 20,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,94 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
11.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

