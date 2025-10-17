DAX23.875 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.277 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.502 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
Aktienentwicklung

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag stärker

17.10.25 16:08 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag stärker

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,29 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 39,29 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,67 EUR. Bisher wurden heute 712.129 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 12,67 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 21,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,64 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,83 Mrd. EUR.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

