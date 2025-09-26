DAX23.730 ±-0,0%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.226 -0,1%Nas22.664 +0,8%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,12 -2,3%Gold3.829 +1,8%
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter
Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher?
Fokus auf Aktienkurs

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

29.09.25 16:11 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 38,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,01 EUR -0,16 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 38,01 EUR. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 482.011 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 14,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Abschläge von 18,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,64 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Deutsche Post

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
