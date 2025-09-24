DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag zu
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 37,97 EUR zu.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 37,97 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,34 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 38,17 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 157.428 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 16,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 22,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,44 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,00 EUR je Aktie.
