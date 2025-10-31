DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.653 +0,3%Bitcoin94.675 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

31.10.25 16:08 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 39,69 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,65 EUR 0,09 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,69 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,96 EUR zu. Bei 39,48 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,91 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 362.092 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 10,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,00 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,33 EUR.

Am 05.08.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,64 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingebracht

DHL-Aktie stabil: DHL-CEO sieht wegen Zöllen beim US-Paketgeschäft keine früheren Niveaus

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen