DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagnachmittag seitwärts
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 39,69 EUR.
Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,69 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,96 EUR zu. Bei 39,48 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,91 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 362.092 Aktien.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 10,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,00 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,33 EUR.
Am 05.08.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,64 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingebracht
DHL-Aktie stabil: DHL-CEO sieht wegen Zöllen beim US-Paketgeschäft keine früheren Niveaus
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
