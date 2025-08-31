Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 20,46 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 20,46 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 20,71 GBP. Bei 20,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.343.269 Diageo-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,97 GBP fiel das Papier am 05.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,17 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,29 GBP.
Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
