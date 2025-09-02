DAX23.623 +0,6%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

03.09.25 09:24 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 20,32 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 20,32 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 20,28 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 20,29 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126.097 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,56 Prozent.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,29 GBP.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
