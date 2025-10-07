Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Diageo am Dienstagvormittag zu

Diageo im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 17,76 GBP. Bei 17,80 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,75 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.050 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 50,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,37 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,17 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,10 GBP je Diageo-Aktie an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO