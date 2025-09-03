Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von Diageo zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Im London-Handel kam die Diageo-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,38 GBP.

Mit einem Wert von 20,38 GBP bewegte sich die Diageo-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 20,52 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 20,25 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 20,38 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 924.238 Stück gehandelt.

Am 19.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,77 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,38 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Mit Abgaben von 11,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,29 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

