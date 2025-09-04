Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 20,37 GBP. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 20,43 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,36 GBP. Zuletzt wechselten 669.471 Diageo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2024 auf bis zu 26,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2025 auf bis zu 17,97 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,70 USD im Jahr 2026 aus.

