Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Dienstagvormittag ab

Blick auf Diageo-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 19,57 GBP.

Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 19,57 GBP ab. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 19,55 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,56 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.491 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Mit einem Zuwachs von 36,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2025 Kursverluste bis auf 17,97 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,29 GBP je Diageo-Aktie aus.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 2,06 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück