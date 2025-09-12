Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zeigt sich am Montagvormittag fester
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 18,78 GBP.
Werte in diesem Artikel
Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 18,86 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 18,85 GBP. Zuletzt wechselten 45.043 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 42,51 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,33 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,10 GBP.
Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen