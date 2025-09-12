Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zeigt sich am Montagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 18,78 GBP.

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 18,86 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 18,85 GBP. Zuletzt wechselten 45.043 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 42,51 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,33 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,10 GBP.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

