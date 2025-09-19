Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagmittag mit Abschlägen

Diageo im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 17,96 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 17,96 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,95 GBP nach. Bei 18,05 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 454.678 Diageo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 22.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,95 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,10 GBP an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

