Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 17,99 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 17,99 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,99 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 18,05 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 87.675 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 48,83 Prozent zulegen. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 0,10 Prozent Luft nach unten.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

