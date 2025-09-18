DAX23.741 +0,3%ESt505.490 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Aktienentwicklung

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag kaum bewegt

19.09.25 09:27 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag kaum bewegt

Die Aktie von Diageo zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Diageo-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 18,17 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
21,10 EUR 0,30 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 18,17 GBP bewegte sich die Diageo-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 18,17 GBP zu. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 18,09 GBP. Bei 18,09 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 80.004 Diageo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2024 auf bis zu 26,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 1,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,780 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,10 GBP.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
