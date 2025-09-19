Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 17,93 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 17,93 GBP. Bei 17,91 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,05 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.201.434 Diageo-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 22.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,91 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.
Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
