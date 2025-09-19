Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo büßt am Nachmittag ein

Diageo im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 17,93 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 17,93 GBP. Bei 17,91 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,05 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.201.434 Diageo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 22.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,91 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

