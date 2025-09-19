DAX23.484 -0,7%ESt505.433 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.235 -0,2%Nas22.674 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,24 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Diageo im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo büßt am Nachmittag ein

22.09.25 16:11 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 17,93 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,90 EUR -0,10 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 17,93 GBP. Bei 17,91 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,05 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.201.434 Diageo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 22.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,91 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen