Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Diageo. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 20,80 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 21,08 GBP. Bei 20,54 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.168.407 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 22,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 15,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,29 GBP angegeben.
Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück
