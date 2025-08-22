DAX24.049 ±0,0%ESt505.399 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.465 -0,2%Nas21.624 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,80 ±0,0%Gold3.408 +0,3%
Diageo im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

28.08.25 16:10 Uhr

28.08.25 16:10 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Diageo. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 20,80 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 21,08 GBP. Bei 20,54 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.168.407 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 22,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 15,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,29 GBP angegeben.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
30.07.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

