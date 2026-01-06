DAX25.063 +0,7%Est505.922 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.780 -1,7%Euro1,1689 ±0,0%Öl60,59 +0,1%Gold4.461 -0,7%
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Qualcomm: Die relative Stärke zum Jahresstart dürfte anhalten
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Depot umstrukturiert

Directors' Dealings: in enger Beziehung versilbert Deutsche Telekom-Anteile

07.01.26 12:01 Uhr
Directors' Dealings: in enger Beziehung versilbert Deutsche Telekom-Anteile | finanzen.net

Directors' Dealings brachten jüngst die Deutsche Telekom-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,46 EUR -0,13 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Deutsche Telekom am 02.01.2026 informiert. Der Handel wurde am 06.01.2026 gemeldet. Von in enger Beziehung Langheim, Marla wurden am 02.01.2026 Deutsche Telekom-Papiere verkauft. Es wurden 7.000 Aktien zu jeweils 27,80 EUR abgestoßen. Bis zum Handelsende ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,40 Prozent auf 27,91 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,10 Prozent im Minus bei 27,59 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich da auf 14.366 Aktien. Der Börsenwert von Deutsche Telekom beläuft sich aktuell auf 134,61 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 4.900.424.192 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei Deutsche Telekom ergab sich am 02.01.2026. 7.000 Anteile für jeweils 27,80 EUR schlug Langheim, Dana, in enger Beziehung bei Deutsche Telekom damals los.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
28.11.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen