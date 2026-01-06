Directors' Dealings: in enger Beziehung versilbert Deutsche Telekom-Anteile

Depot umstrukturiert

Directors' Dealings brachten jüngst die Deutsche Telekom-Aktie in Bewegung.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Deutsche Telekom am 02.01.2026 informiert. Der Handel wurde am 06.01.2026 gemeldet. Von in enger Beziehung Langheim, Marla wurden am 02.01.2026 Deutsche Telekom-Papiere verkauft. Es wurden 7.000 Aktien zu jeweils 27,80 EUR abgestoßen. Bis zum Handelsende ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,40 Prozent auf 27,91 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,10 Prozent im Minus bei 27,59 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich da auf 14.366 Aktien. Der Börsenwert von Deutsche Telekom beläuft sich aktuell auf 134,61 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 4.900.424.192 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei Deutsche Telekom ergab sich am 02.01.2026. 7.000 Anteile für jeweils 27,80 EUR schlug Langheim, Dana, in enger Beziehung bei Deutsche Telekom damals los.

Redaktion finanzen.net