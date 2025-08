Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 118,58 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,58 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,19 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,47 USD. Bisher wurden via New York 184.468 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Gewinne von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,883 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,00 USD an.

Am 07.05.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,50 Mrd. USD im Vergleich zu 21,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,80 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr abgeworfen

Interesse an Deutschland: Weimer sieht Netflix und Co. im Fokus