Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

11.08.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 112,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 113,15 USD. Mit einem Wert von 112,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 217.808 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 40,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,952 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Walt Disney.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

