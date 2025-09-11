Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 115,88 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 115,88 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 115,11 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 116,44 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 547.636 Stück gehandelt.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 30,88 Prozent sinken.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,952 USD je Walt Disney-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 23,58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

