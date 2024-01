Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Abschläge

Index-Bewegung

Der Dow Jones erlitt am zweiten Tag der Woche Verluste.

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel schlussendlich 0,25 Prozent auf 37.905,45 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 11,329 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,216 Prozent tiefer bei 37.919,55 Punkten in den Dienstagshandel, nach 38.001,81 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37.980,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 37.804,99 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 37.385,97 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, stand der Dow Jones bei 32.936,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, notierte der Dow Jones bei 33.629,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,505 Prozent zu Buche. Bei 38.109,20 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 6,70 Prozent auf 42,23 USD), Procter Gamble (+ 4,14 Prozent auf 153,98 USD), Intel (+ 1,39 Prozent auf 48,89 USD), Nike (+ 1,33 Prozent auf 101,90 USD) und Honeywell (+ 0,95 Prozent auf 202,94 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen 3M (-11,03 Prozent auf 96,10 USD), Home Depot (-1,66 Prozent auf 350,78 USD), Johnson Johnson (-1,64 Prozent auf 159,81 USD), Boeing (-1,60 Prozent auf 211,50 USD) und Walt Disney (-1,38 Prozent auf 93,77 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11.220.698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,716 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

