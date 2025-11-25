DAX23.456 +0,9%Est505.571 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.818 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl62,01 -2,2%Gold4.138 ±0,0%
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verbilligt sich am Nachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 69,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,1 Prozent auf 69,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 69,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.560 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 77,80 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 11,62 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.12.2024 auf bis zu 43,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 774,57 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 833,27 Mio. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

