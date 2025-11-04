DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Abschlägen

DWS Group GmbH im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 54,85 EUR abwärts.

Das Papier von DWS Group GmbH befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 54,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,30 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.798 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 54,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,88 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,03 EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,52 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.net

