DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 54,85 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von DWS Group GmbH befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 54,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,30 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.798 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 54,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,88 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,03 EUR.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,52 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
