DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 56,45 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 56,45 EUR zu. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,45 EUR zu. Bei 55,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 19.447 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 56,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 35,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 59,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,88 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,03 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

